Росавиация уведомила авиакомпании об отмене чартеров в Китай с 14 февраля

Все чартерные рейсы между Россией и Китаем будут отменены с 14 февраля для предотвращения завоза и распространения коронавируса. Об этом говорится в телеграмме руководителя Росавиации Александра Нерадько российским авиаперевозчикам, передает ТАСС.

«С 14 февраля 2020 года с 00:00 по московскому времени вводится временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с территории России на территорию КНР и в обратном направлении», — заявил Нерадько.

В телеграмме также говорится о том, что все авиакомпании должны проинформировать пассажиров о скором введении запрета.

В России с 1 февраля было ограничено авиасообщение с Китаем регулярными рейсами «Аэрофлота» из Москвы в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу, а также четырех китайских авиакомпаний. Для них выделили терминал F в Шереметьево. Также с 1 февраля был изменен режим работы российских авиакомпаний, летающих в Китай, с регулярного на чартерный.