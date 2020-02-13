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Поправки в Конституцию ,  
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Путин оценил идею закрепить в Конституции ядерный статус России

Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости закреплять в Конституции ядерный статус страны. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон, трансляцию c мероприятия ведет «Россия 24». Зафиксировать в Конституции ядерный статус России предложил писатель Захар Прилепин, который также входит в рабочую группу, обсуждающую поправки к Конституции.

«Что касается ядерного статуса, не знаю, надо ли это отмечать в Конституции. Ведь вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня, а в том, чтобы мы были на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения всегда», — сказал глава государства. Он добавил, что речь идет не только о ядерном оружии, но и об оружии на новых физических принципах.

По словам Путина, когда-нибудь ядерное оружие может стать не самым эффективным или даже бессмысленным, потому что появятся новые технологии.

В качестве примера такого рода технологий он привел гиперзвуковое оружие, каким уже обладает Россия. «После того как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленными <...> многомиллиардные траты [на ядерное сдерживание], которые они произвели», — сказал он.

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Путин выступил с инициативой внести изменения в Конституцию 15 января в ходе своего послания Федеральному собранию. В тот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон.

В нее вошли 75 человек, в том числе спортсменка Елена Исинбаева, врач Леонид Рошаль, пианист Денис Мацуев и депутат Госдумы Валентина Терешкова. Сопредседателями рабочей группы стали глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и академик РАН Талия Хабриева.

Рабочая группа собрала уже более 500 предложений по изменению Основного закона, говорил Путин в начале встречи с рабочей группой. По его словам, в саму Конституцию внести такое количество поправок невозможно, однако часть из них затем может быть закреплена в других законах.

Теги: Владимир Путин, Конституция, ядерный статус
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