Путин оценил идею закрепить в Конституции ядерный статус России

Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости закреплять в Конституции ядерный статус страны. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон, трансляцию c мероприятия ведет «Россия 24». Зафиксировать в Конституции ядерный статус России предложил писатель Захар Прилепин, который также входит в рабочую группу, обсуждающую поправки к Конституции.

«Что касается ядерного статуса, не знаю, надо ли это отмечать в Конституции. Ведь вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня, а в том, чтобы мы были на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения всегда», — сказал глава государства. Он добавил, что речь идет не только о ядерном оружии, но и об оружии на новых физических принципах.

По словам Путина, когда-нибудь ядерное оружие может стать не самым эффективным или даже бессмысленным, потому что появятся новые технологии.

В качестве примера такого рода технологий он привел гиперзвуковое оружие, каким уже обладает Россия. «После того как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленными <...> многомиллиардные траты [на ядерное сдерживание], которые они произвели», — сказал он.