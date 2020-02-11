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Поправки в Конституцию ,  
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Рабочая группа предложит дать президенту право назначать больше сенаторов

Действующая Конституция России позволяет президенту назначить в Совет Федерации 17 сенаторов. Рабочая группа по подготовке поправок в Основной закон предложит увеличить квоту до 30 человек
Фото: kremlin.ru

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России выступила за расширение полномочий президента в части назначения им членов Совета Федерации. В соответствии с действующей редакцией Основного закона глава государства имеет право назначить — в качестве представителей от России в целом — 17 сенаторов, то есть 10% от числа членов Совфеда (в него входят 170 человек), представляющих органы исполнительной и законодательной власти 85 регионов страны.

Подготовленная поправка предусматривает увеличение президентской квоты почти вдвое. При этом часть таких сенаторов будет назначаться пожизненно.

«Есть понимание, что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них в той норме, которую мы сейчас взяли за основу, будут пожизненно работать в сенате», — заявил журналистам сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (цитата по ТАСС).

Право назначать сенаторов было дано президенту в 2014 году, когда ст. 95 Конституции России дополнили соответствующей нормой. Согласно ей глава государства может назначить в качестве федеральных представителей не более 10% от общего числа членов Совфеда, представляющих регионы. Таким образом, общее число сенаторов могло бы увеличиться со 170 до 187, однако Путин данным ему правом до сих не воспользовался.

Остальные сенаторы назначаются на срок полномочий губернатора и законодательного собрания региона, направившего их в Совфед. Срок полномочий президентских «назначенцев» не определен, в Конституции сказано лишь, что новоизбранный президент не может освободить от должности члена Совфеда, назначенного по президентской квоте до его вступления в должность, «в течение первого срока своих полномочий», за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

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Президент России Владимир Путин внес предложение о поправках в Конституцию в ходе своего послания Федеральному собранию 15 января. Среди прочего он предложил закрепить в законе роль и статус Госсовета, дать Госдуме право назначать премьер-министра и членов правительства, а также запретить иностранное гражданство и вид на жительство для судей, депутатов, сенаторов и министров.

Для разработки поправок в тот же день была создана рабочая группа в составе 75 человек. Ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабриева.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Конституция России, поправки в Конституцию
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