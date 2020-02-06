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Комитет Думы поддержал поправки Путина о горячем питании для школьников

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал принять законопроект об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием, предложенный президентом России. Документ рассмотрели на заседании в четверг, 6 февраля, передает ТАСС.

Владимир Путин внес поправки к закону об образовании в нижнюю палату российского парламента 1 февраля. Они предусматривают бесплатное питание для учеников младших классов. Согласно поправкам, школьники будут получать его не менее одного раза в день, в меню младшеклассников обязательно должно входить горячее блюдо.

Путин внес в Госдуму поправки к проекту о горячем питании школьников
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Средства на питание должны выделять из федерального, региональных и местных бюджетов. Президент также предложил выплачивать регионам субсидии, чтобы софинансировать организации, предоставляющие горячее питание.

В конце октября Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязательном бесплатном горячем питании. В середине января во время послания Федеральному собранию Путин предложил ускорить переход на бесплатное питание для школьников и внедрить его с 1 сентября 2020 года.

Теги: Госдума, школьники, питание
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