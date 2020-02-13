В офисном здании в Амстердаме произошел взрыв

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В офисном здании в Амстердаме взорвалась бомба, предположительно отправленная с посылкой, сообщает полиция города в Twitter.

Один человек вдохнул дым от взрыва, в качестве меры предосторожности на место происшествия вызвали скорую помощь. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, взрыв произошел в здании, принадлежащем банку ING.

Ранее в этот же день полиция в нидерландском городе Утрехте обезвредила бомбу, также отправленную с посылкой.

Накануне, 12 февраля, в Нидерландах прогремели два взрыва. Один произошел в Амстердаме в пункте сортировки почты в бизнес-центре. По предварительным данным, бомба находилась в одном из отправлений. Второй взрыв примерно через полчаса после первого произошел в сортировочном центре в городе Керкраде. В обоих случаях никто не пострадал.