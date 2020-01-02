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Посылки со взрывчаткой прислали в несколько компаний в Нидерландах

За прошедшую неделю сразу пять голландских организаций получили по почте посылки со взрывчаткой внутри. Об этом сообщает NLTimes со ссылкой на полицию Нидерландов.

Опасные посылки пришли в отель и заправку в Амстердаме, на заправку и автомобильное предприятие в Роттердаме и риелторское агентство в Утрехте. Шестая бомба была найдена в главном офисе Центрального бюро взысканий (CIB) в Роттердаме.

В полиции отметили, что ни одна из бомб не сдетонировала, хотя и представляла потенциальную опасность. Все посылки содержали логотип CIB и обратный адрес этой организации. При этом следователи считают, что за отправление всех посылок отвечают одни и те же люди.

В полиции исключают связь деятельности бюро по взысканию долгов и посылок/, отправленных от его имени. Тем не менее, граждан призвали осторожно относится к любой корреспонденции с символикой CIB. При получении посылок или писем с логотипами организации следует незамедлительно связаться с экстренными службами.

В июле 2019 года под Брюсселем был обнаружен тайник со взрывчаткой. Находку сделал рабочий, который ремонтировал дом в бельгийской коммуне Андерлехт.

Тайник находился под лестницей, кроме взрывчатых веществ там находились гвозди и болты, которые можно использовать как поражающие элементы, а также детонаторы, кастет, ножи.

Бельгийский вещатель RTBF отмечал, что кустарный метод изготовления бомб похож на методы террористов, совершивших теракты в Париже 13 ноября 2015 года и взрыв в бельгийских аэропорту и метро 22 марта 2016 года.

Теги: Нидерланды, взрывчатка, посылка
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