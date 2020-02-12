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Общество ,  
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В Нидерландах произошли два взрыва в центрах сортировки почты

Фото: maschadejong / Twitter

В Амстердаме произошел взрыв в пункте сортировки почты в бизнес-центре, сообщает полиция города в Twitter. По предварительным данным, бомба была в одном из отправлений. Данных о пострадавших не поступало.

Второй взрыв примерно через полчаса после первого произошел в сортировочном центре в городе Керкраде провинции Лимбург, сообщает местная полиция. Сотрудников компании эвакуировали, никто не пострадал.

Как отмечает полиция, не известно, были ли эти взрывы связаны.

В начале января стало известно, что за одну неделю пять голландских организаций получили посылки со взрывчаткой. Ни одна из бомб не сдетонировала, но все они представляли потенциальную опасность. 
 

Теги: Нидерланды, Амстердам, взрыв, посылки
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