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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Скачок смертности от коронавирусной пневмонии, снижение симпатий у россиян и украинцев, новые детали конфликта с американским патрулем в Сирии, открытое письмо в поддержку осужденных по делу «Сети»; главные новости — в обзоре РБК

Власти Китая зафиксировали рекордный рост смертности от нового коронавируса

За сутки в китайской провинции Хубэй, откуда начало распространяться коронавирусное заболевание COVID-19, умерли 242 человека. Это почти четверть от общего числа смертей, зафиксированных ранее.

  • Общее число смертей в провинции Хубэй, в том числе в ее столице Ухане, — 1310.
  • Выросло и число заболевших: так, в Хубэе было зафиксировано 14 840 новых случаев заражения коронавирусом, 13 436 из них приходится на столицу провинции. Однако этот рост может быть связан с переходом властей на новую методику диагностирования.
  • По данным ВОЗ, на 12 февраля было зафиксировано более 45 тыс. случаев заболевания и 1115 случаев смерти от COVID-19.

Социологи заметили ухудшение отношения россиян к Украине

Хотя после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, отношение россиян к этой стране поначалу улучшалось, новый опрос, проведенный в январе, показывает, что их мнение снова меняется.

  • По данным опроса Левада-центра, в основном хорошо и очень хорошо к Украине относятся 42% россиян, а плохо или очень плохо — 47%. В сентябре 2019 года, вскоре после прихода к власти Зеленского и его партии, эти данные были на уровне 56 и 31% соответственно.
  • Параллельный опрос, проведенный украинскими социологами, показал схожие показатели. Хорошо и очень хорошо к России относятся 49% респондентов, а плохо и очень плохо — 39%. В сентябре прошлого года так ответили 54 и 35% респондентов соответственно.
  • В России 56% граждан считают, что Россия и Украина должны быть независимыми странами с открытой друг для друга границей, без виз и таможен. На Украине этой точки зрения придерживаются 48%, а 40% считают нужным закрыть границу.

Российские военные заявили, что остановили конфликт между американскими военными и мирными сирийцами

Накануне стало известно о конфликте с участием американского патруля в районе курдского города Камышлыв провинции Эль-Хасака и мирных жителей. В российском Центре по примирению враждующих сторон заявили, что приняли участие в урегулировании инцидента.

  • Американские военные сообщили, что во время патрулирования их задержали на блокпосту у Камышлы, находившемся под контролем сил, лояльных официальному Дамаску. Неизвестные открыли огонь по машинам, военные в ответ тоже начали стрелять.
  • В российском Центре по примирению враждующих сторон заявили, что военная колонна США отклонилась от маршрута следования, после чего у американцев возник конфликт с мирными жителями. Солдаты начали стрелять, но прибывшие к месту российские военнослужащие предотвратили развитие конфликта и вывели американскую колонну к населенному пункту Химо.
  • Российские военные утверждают, что при стрельбе один местный житель получил ранения, 14-летний подросток погиб.

Российские ученые и журналисты потребовали отменить приговор по делу «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети». 10 февраля семь фигурантов были осуждены по обвинениям в подготовке атак на органы власти и отделения «Единой России» во время выборов президента и ЧМ-2018.

  • «Мы требуем немедленно отменить приговор по делу «Сети», с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами», — говорится в заявлении.
  • В числе тех, кто подписал открытое письмо, сотрудники РАН, МГУ, ВШЭ, РГГУ и других ведущих научных и образовательных учреждений.
  • «Сеть» в России признали террористической организацией и запретили. Фигуранты же дела утверждают, что такой организации никогда не существовало. Изначально обвиняемые дали признательные показания, однако затем сообщили, что сделали это под пытками, и отозвали их. Защита обращалась с заявлениями о возбуждении дела в связи с применением пыток, но в Следственном комитете ей отказали. 10 февраля в Пензе семь человек по делу «Сети» осудили на сроки от шести до 18 лет.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, последние новости
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