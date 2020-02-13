Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Власти Китая зафиксировали рекордный рост смертности от нового коронавируса

За сутки в китайской провинции Хубэй, откуда начало распространяться коронавирусное заболевание COVID-19, умерли 242 человека. Это почти четверть от общего числа смертей, зафиксированных ранее.

Общее число смертей в провинции Хубэй, в том числе в ее столице Ухане, — 1310.

Выросло и число заболевших: так, в Хубэе было зафиксировано 14 840 новых случаев заражения коронавирусом, 13 436 из них приходится на столицу провинции. Однако этот рост может быть связан с переходом властей на новую методику диагностирования.

По данным ВОЗ, на 12 февраля было зафиксировано более 45 тыс. случаев заболевания и 1115 случаев смерти от COVID-19.

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