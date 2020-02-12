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Адвокат показал фото разрешения на ношение оружия экс-сотрудника ФСИН

Фото: Григорий Иванищев для РБК

Григорий Иванищев — адвокат бывшего начальника управления ФСИН Виктора Свиридова, совершившего самоубийство в суде, — предоставил РБК фото разрешения на хранение и ношение наградного оружия Свиридова.

Из документа следует, что Свиридов получил наградное оружие 10 июля 2000 года во время службы в МВД.

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН совершил самоубийство в зале Чертановского суда в Москве 12 февраля после слов судьи о том, что его заключат под стражу. Его признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к трем годам колонии строгого режима. Как сообщал Иванищев, Свиридову удалось пронести в зал суда наградное оружие.

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Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что металлические рамки в Чертановском суде были исправны. Telegram-канал Baza сообщил, что металлодетектор зазвенел при проходе Свиридова, после чего тот достал фляжку с алкоголем, объяснив, что устройство отреагировало на нее.

По факту произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело о халатности. Следователи планируют оценить работу сотрудников службы судебных приставов и ответственных за организацию пропускного режима в здании суда. Кроме того, будет проведена проверка металлодетекторов, установленных на входе в суд.

Теги: ФСИН, хранение оружия, самоубийство
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