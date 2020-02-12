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Появилось видео досмотра совершившего суицид в суде экс-сотрудника ФСИН

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен досмотр бывшего начальника управления ФСИН Виктора Свиридова в здании Чертановского суда в Москве. Свиридов скончался после попытки самоубийства в суде.

На записи видно, как Свиридов проходит через рамку металлоискателя. У него проверяют сумку, а затем, не снимая верхней одежды, Свиридов проходит в здание.

Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Его признали виновным по ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере) и приговорили к трем годам колонии строгого режима. После слов судьи о взятии под стражу в зале суда Свиридов попытался покончить с собой. Позже в суде сообщили, что Свиридов умер после попытки суицида.

Появились фото с места самоубийства экс-начальника управления ФСИН в суде
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По словам адвоката Григория Иванищева, Свиридов пронес в зал суда наградное оружие, однако он не знает, как Свиридову удалось это сделать. В то же время во ФСИН заявили, что во время работы в этой службе Свиридова не награждали оружием. Позднее его адвокат сообщил РБК, что наградной пистолет он получил во время службы в МВД.

Как ранее сообщал РБК сам погибший, он страдал неизлечимым онкологическим заболеванием.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

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Теги: ФСИН, суицид, суд
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