Появилось видео досмотра совершившего суицид в суде экс-сотрудника ФСИН

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен досмотр бывшего начальника управления ФСИН Виктора Свиридова в здании Чертановского суда в Москве. Свиридов скончался после попытки самоубийства в суде.

На записи видно, как Свиридов проходит через рамку металлоискателя. У него проверяют сумку, а затем, не снимая верхней одежды, Свиридов проходит в здание.

Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Его признали виновным по ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере) и приговорили к трем годам колонии строгого режима. После слов судьи о взятии под стражу в зале суда Свиридов попытался покончить с собой. Позже в суде сообщили, что Свиридов умер после попытки суицида.