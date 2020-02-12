Суд заявил об исправности детекторов перед суицидом экс-сотрудника ФСИН

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В Чертановском суде, где экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид, были исправны металлические рамки. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, в ряде СМИ и Telegram-каналов прошла информация о том, что при проходе подсудимого в здание суда не сработала рамка металлодетектора.

«Эта информация не соответствует действительности. Рамки были исправны утром и в течение дня», — заявила Солопова. Она добавила, что сейчас проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами на входе в здание Чертановского суда.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что судебный пристав Эдуард Нефедов, который обыскивал Свиридова на входе в здание суда, заявил, что рамка металлодетектора не сработала. Тогда пристав обыскал подсудимого самостоятельно и обнаружил у него лишь флягу с алкоголем.

Позже Baza сообщила, что металлические рамки все же были исправны. По информации Telegram-канала, металлодетектор зазвенел при проходе Свиридова, но тот сам показал фляжку, объяснив этим срабатывание устройства.