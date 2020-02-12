Появились фото с места самоубийства экс-начальника управления ФСИН в суде

Корреспондент РБК сделал фотографии в Чертановском суде Москвы, где ранее сегодня покончил с собой экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов.

На фотографиях видно, что в коридорах здания суда толпятся люди, доступ в один из них ограничен деревянными скамейками. Также видно, что на месте происшествия присутствуют сотрудники полиции.

Ранее корреспондент РБК сообщал, что Свиридов совершил самоубийство в зале суда после вынесения приговора по его делу. Его адвокат Григорий Иванищев сообщил, что Свиридов сумел пронести в зал суда наградное оружие.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова. Его признали виновным и приговорили к трем годам колонии строгого режима. Корреспондент РБК видел, как Свиридов достал оружие, и после слов судьи о том, что его возьмут под стражу в зале суда, покончил с собой.