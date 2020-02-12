Матвиенко оценила идею увеличить число назначаемых президентом сенаторов

Валентина Матвиенко (Фото: Совет Федерации / Flickr)

Возможное расширение президентской квоты в Совете Федерации до 30 человек не означает, что все эти люди будут назначены одновременно и в ближайшее время. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Это не значит, что завтра же появится 30 новых человек, это возможность до 30 человек, не более, расширить президентскую квоту», — сказала Матвиенко.

Действующая Конституция России позволяет президенту назначить в Совет Федерации 17 сенаторов. Предложение закрепить в Конституции увеличение президентской квоты в Совете Федерации до 30 сенаторов ранее внес на обсуждение рабочей группы по изменению Основного закона Павел Крашенинников.

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