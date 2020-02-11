Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 63,95 (+0,18) Quote, 12:39
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 69,77 (-0,05) Quote, 12:39
Власти предложили выплатить компаниям ₽1,6 млрд за отмену полетов в Китай Бизнес, 13:46 В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Идлибе Политика, 13:40 Сделка сорвалась. Как привлечь к ответственности партнера по переговорам Pro, 13:37 Ротенберг назвал «Сочи» последним шансом Кокорина перезагрузить карьеру Спорт, 13:30 Генконсул назвал размер компенсаций семьям погибших в Таиланде детей Общество, 13:25 В «Локомотиве» назвали бредом слухи об уходе главного тренера Спорт, 13:17 Кремль ответил на предложение увеличить президентскую квоту в Совфеде Политика, 13:16 Рабочая группа предложит дать президенту право назначать больше сенаторов Политика, 13:13 Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте Общество, 13:13 За два часа бумаги корпорации Sprint взлетели на 70% Quote, 13:08 Как жители Китая защищаются от коронавируса. Фоторепортаж Общество, 13:08  Кремль назвал Козака куратором по Украине Политика, 13:05 Экс-тренер «Вашингтона» вспомнил просьбу Овечкина дать ему водку на игре Спорт, 13:04 Ключевые события fashion-ретейла. Дайджест новостей Pro, 13:03
Поправки в Конституцию ,  
0 

Кремль ответил на предложение увеличить президентскую квоту в Совфеде

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Никаких решений по поводу увеличения числа сенаторов, которых имеет право назначить президент, пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что это одна из многих инициатив в рамках работы рабочей группы по поправкам в Конституцию. «Эта информация идет от рабочей группы в плане дискуссии, а не принятых решений», — пояснил пресс-секретарь.

Рабочая группа предложит дать президенту право назначать больше сенаторов
Политика

Ранее сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что члены группы предложат увеличить до 30 число сенаторов, которых в Совет Федерации сможет назначить президент, причем семь из них будут назначаться пожизненно.

Согласно нынешней редакции Конституции, президент имеет право назначить в Совфед 17 сенаторов, или 10% от числа членов палаты (в нее входят 170 человек). Право назначать сенаторов президент получил в 2014 году. Тогда соответствующую норму добавили к ст. 95 Конституции, однако президент Владимир Путин не использовал это право.

Володин пообещал не вносить «бегом» поправки в Конституцию
Политика

Рабочая группа по поправкам в Конституцию была создана 15 января вскоре после выступления Путина с посланием Федеральному собранию, в котором он предложил изменить основной закон страны. Кроме Крашенинникова сопредседателями группы стали также глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и академик РАН Талия Хабриева.

Теги: рабочая группа, Конституция
Материалы по теме
Кремль заявил о предстоящей проработке поправки о федеральных территориях
Политика
Комитет Думы поддержал поправки Путина о горячем питании для школьников
Общество
Кремль объяснил связанные с Госсоветом поправки к Конституции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter