Кремль ответил на предложение увеличить президентскую квоту в Совфеде

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Никаких решений по поводу увеличения числа сенаторов, которых имеет право назначить президент, пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что это одна из многих инициатив в рамках работы рабочей группы по поправкам в Конституцию. «Эта информация идет от рабочей группы в плане дискуссии, а не принятых решений», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что члены группы предложат увеличить до 30 число сенаторов, которых в Совет Федерации сможет назначить президент, причем семь из них будут назначаться пожизненно.

Согласно нынешней редакции Конституции, президент имеет право назначить в Совфед 17 сенаторов, или 10% от числа членов палаты (в нее входят 170 человек). Право назначать сенаторов президент получил в 2014 году. Тогда соответствующую норму добавили к ст. 95 Конституции, однако президент Владимир Путин не использовал это право.