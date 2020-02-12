Американские военные попали под обстрел на блокпосте в Сирии

Фото: Jarosław Kociszewski / Twitter

Американских военных обстреляли в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, они открыли ответный огонь, сообщил спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз.

«Во время проведения патрулирования в районе [города] Эль-Камышлы и прохождения блокпоста, занятого проправительственными силами... патруль попал под обстрел неизвестных. Силы Коалиции ответили огнем», — говорится в заявлении. Он подчеркнул, что ситуация расследуется.

Курдский портал Rojava Information Center пишет, что инцидент произошел после того, как местные жители отказались пропустить американский конвой. По его данным, в результате стрельбы со стороны сил США несколько человек получили ранения, один погиб. После перестрелки американский самолет нанес удар по позициям сирийских сил, пишут Rojava Information Center и турецкое агентство Anadolu.

Издание Аl-Masdar также сообщило о вероятном авиаударе США. Однако один из его источников предположил, что звук, который местные активисты приняли за взрыв, на самом деле был связан с преодолением самолетом звукового барьера.