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Кремль отказался комментировать решение суда по делу «Сети»

Оглашение приговора по делу террористического сообщества "Сеть" в Пензе (Фото: Александр Поляков / ТАСС)

Кремль обратил внимание на общественный резонанс вокруг дела «Сети», однако решение суда комментировать не будет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Отвечая на уточняющий вопрос о том, есть ли в администрации президента какой-то запрет для сотрудников на комментарии этого или подобного рода дел, Песков сообщил, что «непосредственного запрета нет». По его словам, «есть просто общая невозможность комментировать судебные решения». Представитель Кремля напомнил, что неоднократно говорил об этом и ранее.

10 февраля суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. Их признали виновными в организации террористического сообщества или участии в нем (ст. 205.4 УК РФ). Троих обвиняемых суд также счел виновным в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК), и еще троих — в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК).

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Это уголовное дело возбудили в октябре 2017 года, когда сотрудники ФСБ начали задерживать в Пензе и Санкт-Петербурге сторонников анархистских движений. По версии следствия, обвиняемые состояли в «межрегиональном террористическом сообществе под условным наименованием «Сеть» и собирались совершить атаки во время президентских выборов 2018 года и чемпионата мира по футболу, а также напасть на органы власти и отделения партии «Единая Россия».

Изначально фигуранты дела дали признательные показания, однако затем отозвали их, сообщив, что дали их под пытками. Обвиняемые настаивали, что организации «Сеть» на самом деле не существовало, а «полевые выходы» были не подготовкой к боевым действиям, а игрой в страйкбол.

Теги: Дмитрий Песков, Кремль
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