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В Киеве оценили возможность встречи Путина и Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: Pavlo Gonchar / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным до нормандского саммита, который должен пройти в апреле, если это будет необходимо. Об этом заявил на брифинге глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, передает «24 канал».

«Если он будет видеть, что эта встреча необходима, что она может стать шагом к получению действительных результатов от переговоров в «нормандском формате», мы это не исключаем», — сказал он.

По его словам, пока разговоры на эту тему не велись.

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В конце января Зеленский в интервью израильскому «9 каналу» сказал, что ведет прямой диалог с Путиным, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе. По его словам, на территории России находятся украинские граждане, и вопросы их возвращения можно решить только с российским президентом.

Ранее сообщалось, что главы России и Украины могли встретиться в Иерусалиме на форуме памяти жертв холокоста 23 января, однако это так и не произошло. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в рамках такого многостороннего мероприятия «просто физически» невозможно было провести отдельную встречу.
 

Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина
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