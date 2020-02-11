Зеленский описал «прагматичные» отношения с Россией

Владимир Зеленский (Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Global Look Press)

Украинский президент Владимир Зеленский допустил, что Москва и Киев могут поддерживать «прагматичные» экономические отношения. Об этом Зеленский заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, для того чтобы отношения между странами восстановились, президенты должны договориться, что пора «заканчивать войну». «Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях», — пояснил глава государства.

По его словам, «прагматичные» отношения не означают, что россиян будут встречать на Украине «с хлебом-солью», однако, по его словам, граждане России смогут свободно приезжать в страну. В качестве примера он привел город Трускавец, в котором находятся целебные источники и реабилитационные центры. «Если они будут приезжать, когда у нас мир, <...> то им скажут: окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись», — сказал Зеленский, поясняя, как он видит такого рода отношения.

Президент отметил, что для многих на Украине сейчас невозможно говорить о возвращении отношений с Москвой на уровень до 2014 года. «Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное. Время лечит раны», — сказал Зеленский.