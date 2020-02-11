Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 63,95 (+0,18) Quote, 12:39
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 69,77 (-0,05) Quote, 12:39
ВОЗ назвала сроки создания вакцины от коронавируса Общество, 21:11 Аббас назвал условия переговоров с Израилем Политика, 21:02 В Португалии арестовали счета родившейся в СССР богатейшей женщины Африки Общество, 20:51 Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о задержке премии за сделку с Россией Общество, 20:50 Сирийская армия заявила о готовности ответить на атаки Турции Политика, 20:48 Адвокат назвал сроки перевода историка Соколова из Москвы в Петербург Общество, 20:45 Зеленский описал «прагматичные» отношения с Россией Политика, 20:41 «Газпром» поощрит топ-менеджеров акциями компании Бизнес, 20:34 Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление республики в НАТО Политика, 20:34 Metro сообщила о договоренности по продаже Real фонду семьи Евтушенкова Бизнес, 20:30 Росреестр предупредил о плановом отключении сервисов 15 и 16 февраля Технологии и медиа, 20:27 Умер чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд Спорт, 20:22 Теннисист Рублев за 56 минут обыграл Басилашвили на турнире в Роттердаме Спорт, 19:57 Почему токен Hedera Hashgraph подорожал на 70% Крипто, 19:51
Политика ,  
0 

Зеленский описал «прагматичные» отношения с Россией

Владимир Зеленский   (Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Global Look Press)

Украинский президент Владимир Зеленский допустил, что Москва и Киев могут поддерживать «прагматичные» экономические отношения. Об этом Зеленский заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, для того чтобы отношения между странами восстановились, президенты должны договориться, что пора «заканчивать войну». «Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях», — пояснил глава государства.

По его словам, «прагматичные» отношения не означают, что россиян будут встречать на Украине «с хлебом-солью», однако, по его словам, граждане России смогут свободно приезжать в страну. В качестве примера он привел город Трускавец, в котором находятся целебные источники и реабилитационные центры. «Если они будут приезжать, когда у нас мир, <...> то им скажут: окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись», — сказал Зеленский, поясняя, как он видит такого рода отношения.

Президент отметил, что для многих на Украине сейчас невозможно говорить о возвращении отношений с Москвой на уровень до 2014 года. «Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное. Время лечит раны», — сказал Зеленский.

Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным
Политика

В конце января Зеленский заявил, что прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным необходим для завершения вооруженного конфликта на Донбассе. Зеленский также говорил, что вопросы завершения войны на юго-востоке страны для него важнее личных амбиций.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились после событий 2013–2014 года, когда в результате госпереворота на Украине сменилась власть. Это привело к присоединению Крыма к России и потере Киевом контроля над Донбассом.

Киев считает Донбасс «оккупированной Россией» территорией. Москва не согласна с таким определением. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, во время переговоров в Париже в декабре Владимир Путин постоянно обращал внимание на эту формулировку. Кремль считает вооруженный конфликт в Донбассе гражданской войной и настаивает, что не имеет отношения к военным действиям на юго-востоке Украины.

Материалы по теме
Помощник Зеленского заявил о желании президента пресечь войну в Донбассе
Политика
Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter