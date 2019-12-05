Медведев ответил «Яндекс» у нас один» на вопрос о законопроекте Горелкина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 12:36
Росгосцирк переделает свои общежития по всей стране в отели эконом-класса Бизнес, 14:25 Медведев заявил о риске «бессмысленного и беспощадного» бунта в России Общество, 14:13 В Африке обмелел водопад Виктория. Фоторепортаж Общество, 14:10  Медведев предложил извлечь уроки из ситуации с тратами на нацпроекты Политика, 14:02 Доставьте до двери и оставьте в покое: как изменятся потребители Pro, 14:01 Советник президента РФС объяснил свои действия во время ДТП Спорт, 14:01 Базовый набор вещей для автопутешествий. Инструкция РБК и Subaru, 13:59 Медведев назвал допинговый скандал бесконечным атироссийским сериалом Спорт, 13:56 Суд отказался восстанавливать на службе избивавшего Голунова полицейского Общество, 13:55 Медведев посоветовал обязательную к прочтению книгу Политика, 13:45 Медведев рассказал о недопустимости рукоприкладства в работе с министрами Общество, 13:41 Эксперты оценили сообщения о возможном повышении стоимости ОСАГО Экономика, 13:39 Что такое уязвимость обменников. И как на этом заработать Крипто, 13:36 Путин переназначил Садовничего на пост ректора МГУ Общество, 13:33
Новая структура «Яндекса» ,  
0 
Медведев ответил «Яндекс» у нас один» на вопрос о законопроекте Горелкина
Акции «Яндекса» падали на фоне обсуждения законопроекта, в котором предлагалось ограничить долю иностранцев в значимых веб-ресурсах 20%. После того как компания решила изменить структуру, котировки установили рекорд
Дмитрий Медведев (Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС)

Регулирование таких компаний, как «Яндекс», необходимо, но не должно быть «дурным», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов.

У него спросили, является ли ситуация с падением акций «Яндекса» из-за законопроекта о значимых сайтах разовой или возможно ее повторение.

«Разовая. «Яндекс» у нас один», — ответил премьер. Медведев заявил, что сам собирал в правительстве совещание, чтобы сделать законопроект сбалансированным — с учетом интересов как компаний, так и государства.

«Но все-таки здесь регулирование должно быть, поскольку наши друзья — как в кавычках, так и настоящие — такое регулирование имеют. И нам оно необходимо, но оно не должно быть дурным», — продолжил Медведев.

Ситуация успокоилась, когда договорились о сбалансированном регулировании, «которое не является жестким, но в то же время оставляет у государства возможности влиять на ситуацию».

Технологии и медиа
«Яндекс» нашел «баланс» между своими и госинтересами

В июле депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым доля иностранцев в компаниях, которым принадлежат значимые интернет-ресурсы, не должна превышать 20%. Автор документа заявил, что под действие законопроекта могут подпасть «Яндекс» и Mail.ru Group. Обсуждение законопроекта в Думе негативно обваливало акции «Яндекса».

18 ноября «Яндекс» объявил, что совет директоров головной компании Yandex N.V. одобрил изменения в схеме корпоративного управления, согласно которым:

  • значительная часть акций класса В, которыми владеет основатель и гендиректор компании Аркадий Волож, будет передана в семейный траст;
  • в структуре компании появится Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров, согласовывать передачу интеллектуальной собственности и изменения в регламенте насчет защиты необезличенных данных российских пользователей, а также возможные партнерства компании с властями других стран. В исключительных случаях фонд сможет временно отстранить главу «Яндекса» в России.

После этого Горелкин сообщил, что решил отозвать законопроект на доработку. Волож в ходе конференц-колла с инвесторами заявил, что обсуждал изменения с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Медведев, «Яндекс»
Материалы по теме
Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд
Технологии и медиа
Путин подписал необходимый «Яндексу» для регистрации спецфонда закон
Бизнес
Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter