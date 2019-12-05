Медведев ответил «Яндекс» у нас один» на вопрос о законопроекте Горелкина

Регулирование таких компаний, как «Яндекс», необходимо, но не должно быть «дурным», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов.
У него спросили, является ли ситуация с падением акций «Яндекса» из-за законопроекта о значимых сайтах разовой или возможно ее повторение.
«Разовая. «Яндекс» у нас один», — ответил премьер. Медведев заявил, что сам собирал в правительстве совещание, чтобы сделать законопроект сбалансированным — с учетом интересов как компаний, так и государства.
«Но все-таки здесь регулирование должно быть, поскольку наши друзья — как в кавычках, так и настоящие — такое регулирование имеют. И нам оно необходимо, но оно не должно быть дурным», — продолжил Медведев.
Ситуация успокоилась, когда договорились о сбалансированном регулировании, «которое не является жестким, но в то же время оставляет у государства возможности влиять на ситуацию».