Медведев ответил «Яндекс» у нас один» на вопрос о законопроекте Горелкина

Медведев ответил «Яндекс» у нас один» на вопрос о законопроекте Горелкина

Акции «Яндекса» падали на фоне обсуждения законопроекта, в котором предлагалось ограничить долю иностранцев в значимых веб-ресурсах 20%. После того как компания решила изменить структуру, котировки установили рекорд

Дмитрий Медведев (Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС)

Регулирование таких компаний, как «Яндекс», необходимо, но не должно быть «дурным», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов.

У него спросили, является ли ситуация с падением акций «Яндекса» из-за законопроекта о значимых сайтах разовой или возможно ее повторение.

«Разовая. «Яндекс» у нас один», — ответил премьер. Медведев заявил, что сам собирал в правительстве совещание, чтобы сделать законопроект сбалансированным — с учетом интересов как компаний, так и государства.

«Но все-таки здесь регулирование должно быть, поскольку наши друзья — как в кавычках, так и настоящие — такое регулирование имеют. И нам оно необходимо, но оно не должно быть дурным», — продолжил Медведев.

Ситуация успокоилась, когда договорились о сбалансированном регулировании, «которое не является жестким, но в то же время оставляет у государства возможности влиять на ситуацию».