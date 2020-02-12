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В МИД России сообщили о погашении задолженности перед Советом Европы

Фото: АГН «Москва»

Россия в полном объеме перечислила взносы за 2017–2019 годы, в течение которых она не участвовала в работе Парламентской ассамблеи. Об этом заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России Николай Кобринец в интервью «РИА Новости».

«Мы эту страницу уже перевернули. Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет», — отметил он.

Взносы были выплачены после того, как в июне 2019 года полномочия российских парламентариев были восстановлены. При этом Кобринец подчеркнул, что речь идет не о долге, а именно приостановленных взносах.

Он назвал «жестом доброй воли» решение России перечислить Совету Европы все средства в полном объеме за 2017–2019 годы, поскольку тогда страна правомерно приостановила работу и выплату взносов из-за дискриминации российской делегации в ПАСЕ.

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В конце января источник ТАСС в российских дипломатических кругах заявил, что Россия выполнила все свои финансовые обязательства перед Советом Европы. Так он прокомментировал обвинение от лица генерального секретаря организации Марии Пейчинович-Бурич в адрес России за якобы невыплату пени в размере €8,8 млн за задержку взносов в бюджет Совета Европы.

Летом 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая восстановила участие российской делегации в организации. В конце августа Россия согласилась выплатить Совету Европы €54,7 млн для погашения задолженности за 2017–2018 годы по членским взносам.
 


 

Теги: МИД России, Совет Европы, долг, погашение долга
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