В МИД России сообщили о погашении задолженности перед Советом Европы

Фото: АГН «Москва»

Россия в полном объеме перечислила взносы за 2017–2019 годы, в течение которых она не участвовала в работе Парламентской ассамблеи. Об этом заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России Николай Кобринец в интервью «РИА Новости».

«Мы эту страницу уже перевернули. Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет», — отметил он.

Взносы были выплачены после того, как в июне 2019 года полномочия российских парламентариев были восстановлены. При этом Кобринец подчеркнул, что речь идет не о долге, а именно приостановленных взносах.

Он назвал «жестом доброй воли» решение России перечислить Совету Европы все средства в полном объеме за 2017–2019 годы, поскольку тогда страна правомерно приостановила работу и выплату взносов из-за дискриминации российской делегации в ПАСЕ.