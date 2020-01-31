ПАСЕ в резолюции потребовала от России «вернуть» Крым

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств. Документ содержит положения с требованием к России выполнять Минские соглашения, а также вернуть Украине «аннексированный» Крым. Текст документа опубликован на сайте ассамблеи.

Ассоциация призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств, как страны-члена ПАСЕ, в частности, полностью выполнять Минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине». Резолюция также включает в себя пункты о протекающих в России негативных процессах в области демократии, соблюдения законов и прав человека.

Однако в ассоциации поприветствовали желание России полностью включиться в текущую мониторинговую процедуру ассамблеи.

Ранее комитет ПАСЕ по политическим вопросам и демократии отклонил поправки российской делегации к документу, который определяет порядок работы трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава Совета Европы. Согласно механизму, в отношении страны, нарушавшей базовые принципы СЕ, могут быть приняты санкционные меры.

ПАСЕ приняла резолюцию, восстанавливающую участие российской делегации в организации летом 2019 года. В конце августа Россия согласилась внести в бюджет Совета Европы €54,7 млн для погашения задолженности за 2017–2018 годы по членским взносам.