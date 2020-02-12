Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

Пентагон опубликовал карту, которая показывает зоны повышенной активности морских сил России и Китая. Изображение содержится в обзоре, составленном в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 год. Документы доступны на одном на сайтов Пентагона, посвященном бюджету ведомства.

«Ситуация на море конкурентна как никогда прежде и глобальные игроки продолжают усиливать свои позиции», — говорится в документе. В описании к карте указывается, что Москва и Пекин наращивают интенсивность своих морских операций. В частности, Россия продолжает инвестировать в современные «тихие субмарины», сообщается в документе.

Как отмечается, карта демонстрирует, что «морская система используется более интенсивно». На карте активности России и Китая не указан период времени и не определен масштаб морских операций. При этом карта отражает активность российских кораблей у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря.