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Политика ,  
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Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

Пентагон опубликовал карту, которая показывает зоны повышенной активности морских сил России и Китая. Изображение содержится в обзоре, составленном в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 год. Документы доступны на одном на сайтов Пентагона, посвященном бюджету ведомства.

«Ситуация на море конкурентна как никогда прежде и глобальные игроки продолжают усиливать свои позиции», — говорится в документе. В описании к карте указывается, что Москва и Пекин наращивают интенсивность своих морских операций. В частности, Россия продолжает инвестировать в современные «тихие субмарины», сообщается в документе.

Как отмечается, карта демонстрирует, что «морская система используется более интенсивно». На карте активности России и Китая не указан период времени и не определен масштаб морских операций. При этом карта отражает активность российских кораблей у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря.

В НАТО заявили о росте активности российских подлодок
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В декабре 2019 года в НАТО сообщили об обеспокоенности по поводу возрастающей активности России в Северной Атлантике и Норвежском море. Представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что Москва «постоянно наращивает свой потенциал под водой». Она отметила, что активность российских подлодок достигла в 2019 году наивысшего уровня с конца холодной войны.

Теги: Пентагон США, ВМФ, карта
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