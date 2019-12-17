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CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США
Американские чиновники утверждают, что двигающийся вдоль побережья Флориды корабль при плохой видимости не включает ходовые огни
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» (Фото: Reuters)

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Опасения у собеседников телеканала вызывает тот факт, что корабль, который движется в нейтральных водах вдоль побережья Южной Каролины и Флориды, не включает ходовые огни при плохой видимости и не отвечает на запросы других судов.

Представитель Береговой охраны США сообщил CNN, что команды других судов уже предупреждены о нахождении близ побережья российского военного корабля и его небезопасном поведении.

Канал указывает, что «Виктор Леонов» последние пять лет посещает страны Карибского бассейна, а затем проходит вдоль американского побережья.

В феврале 2015 года «Виктор Леонов» зашел в порт Гаваны за день до переговоров между США и Кубой о нормализации отношений. В Вашингтоне тогда спокойно отнеслись к появлению российского разведывательного корабля на Кубе, заявив, что это не беспрецедентный случай.

В 2017 году телеканал Fox News сообщал о том, что «Виктор Леонов» был замечен примерно в 30 милях от базы американских подводных лодок в штате Коннектикут. В Минобороны США тогда указали, что обеспокоены этим фактом, однако признали, что российский корабль не совершил каких-либо нарушений и находился в нейтральных водах.

Автор: Артем Филипенок
Теги: США, ВМФ России
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