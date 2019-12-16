В НАТО заявили о росте активности российских подлодок

Москва усиливает операции в Норвежском море и Северной Атлантике, альянс зафиксировал наибольшую активность российских подлодок со времен холодной войны. НАТО в ответ усилит патрулирование и будет развивать противолодочную оборону

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НАТО обеспокоено активностью российских подлодок в Северной Атлантике и Норвежском море. Об этом в интервью немецкой медиагруппе RND заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

«Россия постоянно наращивает свой потенциал под водой», — сказала Лунгеску. Только в октябре у берегов Норвегии альянс заметил одновременно до десяти российских подлодок, отмечается в материале. В целом же активность российских подлодок в этом году достигла самого высокого уровня со времени окончания холодной войны.

По словам Лунгеску, НАТО отреагирует на это усиленным патрулированием и инвестициями в противолодочную оборону. Северная Атлантика «жизненно важна для безопасности Европы» в части маршрутов военного снабжения, гражданских торговых путей и каналов связи, заявила представитель Североатлантического альянса.

На Западе обеспокоены усовершенствованными возможностями российского подводного флота, говорится в материале. Там указано, что за последние несколько лет подлодки стали значительно тише, а ракеты подводного базирования — быстрее. В статье упоминаются испытания атомной подводной лодки проекта «Борей», а также разработка гиперзвуковых ракет «Циркон» — неизвестно, «могут ли современные западные системы перехвата остановить их».