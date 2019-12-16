В НАТО заявили о росте активности российских подлодок

НАТО обеспокоено активностью российских подлодок в Северной Атлантике и Норвежском море. Об этом в интервью немецкой медиагруппе RND заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
«Россия постоянно наращивает свой потенциал под водой», — сказала Лунгеску. Только в октябре у берегов Норвегии альянс заметил одновременно до десяти российских подлодок, отмечается в материале. В целом же активность российских подлодок в этом году достигла самого высокого уровня со времени окончания холодной войны.
По словам Лунгеску, НАТО отреагирует на это усиленным патрулированием и инвестициями в противолодочную оборону. Северная Атлантика «жизненно важна для безопасности Европы» в части маршрутов военного снабжения, гражданских торговых путей и каналов связи, заявила представитель Североатлантического альянса.
На Западе обеспокоены усовершенствованными возможностями российского подводного флота, говорится в материале. Там указано, что за последние несколько лет подлодки стали значительно тише, а ракеты подводного базирования — быстрее. В статье упоминаются испытания атомной подводной лодки проекта «Борей», а также разработка гиперзвуковых ракет «Циркон» — неизвестно, «могут ли современные западные системы перехвата остановить их».