В НАТО заявили о росте активности российских подлодок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 62,77 (+0,21) Quote, 12:17
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 69,94 (+0,08) Quote, 12:17
Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 13:25 Зеленский предложил новое управление регионами без особых прав Донбассу Политика, 13:24 Сенаторы оценили место России в рейтинге могущественных стран Политика, 13:22 Рогозин допустил изготовление лунной станции из созданных для МКС модулей Технологии и медиа, 13:18 Как IT и страхование меняют отношение россиян к своему здоровью Партнерский материал, 13:14 Глава Якутии выступил с посланием Государственному Собранию Пресс-релиз, 13:13 Кремль переадресовал правительству вопрос о расселении аварийного жилья Политика, 13:12 Широков заявил о неконкурентоспособности клубов России в Еврокубках Спорт, 13:11 Песков описал планы Путина под Новый год словами «работать и работать» Политика, 13:02 Кремль заявил о невмешательстве в конфликт вокруг Nginx Бизнес, 13:02 Критиковавший Россию за допинг биатлонист поддержал допуск чистых атлетов Спорт, 13:00 Как открыть 200 салонов красоты и академию стилистов РБК и ВТБ, 12:54 Почему Boeing задумался о приостановке производства 737 MAX Quote, 12:53 ВЦИОМ оценил число одобряющих закон о домашнем насилии россиян Общество, 12:52
Политика ,  
0 
В НАТО заявили о росте активности российских подлодок
Москва усиливает операции в Норвежском море и Северной Атлантике, альянс зафиксировал наибольшую активность российских подлодок со времен холодной войны. НАТО в ответ усилит патрулирование и будет развивать противолодочную оборону
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

НАТО обеспокоено активностью российских подлодок в Северной Атлантике и Норвежском море. Об этом в интервью немецкой медиагруппе RND заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

«Россия постоянно наращивает свой потенциал под водой», — сказала Лунгеску. Только в октябре у берегов Норвегии альянс заметил одновременно до десяти российских подлодок, отмечается в материале. В целом же активность российских подлодок в этом году достигла самого высокого уровня со времени окончания холодной войны.

По словам Лунгеску, НАТО отреагирует на это усиленным патрулированием и инвестициями в противолодочную оборону. Северная Атлантика «жизненно важна для безопасности Европы» в части маршрутов военного снабжения, гражданских торговых путей и каналов связи, заявила представитель Североатлантического альянса.

Политика
СМИ узнали о секретной операции российских подлодок в Атлантике

На Западе обеспокоены усовершенствованными возможностями российского подводного флота, говорится в материале. Там указано, что за последние несколько лет подлодки стали значительно тише, а ракеты подводного базирования — быстрее. В статье упоминаются испытания атомной подводной лодки проекта «Борей», а также разработка гиперзвуковых ракет «Циркон» — неизвестно, «могут ли современные западные системы перехвата остановить их».

В НАТО также обсуждают сценарий, при котором российские субмарины могут повредить подводные кабели, соединяющие Европу и США. Атаки подобного рода могут быть частью гибридной войны.

Политика
Путин сообщил о модернизации флота из-за угрозы со стороны НАТО

В конце октября норвежский телеканал NRK со ссылкой на разведданные сообщил, что десять подводных лодок российского Северного флота задействованы в секретной операции в Северной Атлантике, целью которой является преодоление рубежа НАТО. Телеканал отмечал, что речь идет не об учениях, а о крупнейшей с начала 1990-х годов операции российского подводного флота.

В начале декабря президент Владимир Путин заявил, что ВМФ России продолжит модернизацию из-за развития военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. В 2019 году по гособоронзаказу для флота были закуплены две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна, четыре береговых ракетных комплекса, а также более 400 единиц новых ракет и торпед, отметил он.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: НАТО, подлодки, Норвежское море
Материалы по теме
Business Insider назвал лучшее вооружение НАТО для противостояния России
Политика
Путин сообщил о модернизации флота из-за угрозы со стороны НАТО
Политика
Путин назвал срок спуска на воду подлодки с ядерным «Посейдоном»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter