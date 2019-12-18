ВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» военно-морского флота (ВМФ) России находится под наблюдением американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом говорится в заявлении командования в Twitter.

«Мы в курсе деятельности России на море, в том числе размещения в регионе этих разведывательных кораблей. Мы не будем обсуждать конкретные меры, которые мы предпринимаем, но отметим, что NORAD и Северное командование на постоянной основе проводят операции в воздухе и на море, чтобы обеспечить безопасность США и Канады», — говорится в сообщении.

17 декабря телеканал CNN сообщил о совершении кораблем «Виктор Леонов» небезопасных маневров в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Как отметили собеседники канала, корабль при плохой видимости не включил ходовые огни и не отвечал на запросы других судов.

По данным CNN, за последние пять лет «Виктор Леонов» посетил страны Карибского бассейна, а также прошел вдоль американского побережья.