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На Украине предложили продать землю компаниям из США для защиты от России

Украине следует продать американским компаниям землю вдоль границы с Россией для того, чтобы обезопасить эту территорию от посягательств Кремля. Такое мнение в интервью украинскому порталу «Обозреватель» выразил киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда, комментируя законопроект о создании свободного рынка земли на Украине

«Я бы лично говорил — давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», — сказал Свереда.

По его словам, благодаря продаже земли также удалось бы разрешить вопрос со сланцевым газом на Украине. Свереда отметил, что Украина должна строить свою «линию Маннергейма» или найти партнеров. «Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить», — заключил он.

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Осенью прошлого года Верховная рада в первом чтении одобрила закон об открытии в стране рынка земли с октября 2020-го. Таким образом, был отменен действующий с 2001 года мораторий на продажу земель сельхозназначения. Согласно проекту закона, до 1 января 2024-го украинские физические и юридические лица смогут приобретать права собственности на такую землю. Также в порядке исключения этими правами будут наделены иностранные граждане или компании, которые по меньшей мере три года пользуются украинскими землями (например, арендуют).

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко исключил возможность продажи сельхозземель гражданам России. Он отметил, что в таком случае власти будут вынуждены прибегнуть к конфискации.

Теги: Украина, сельхозземли, реформа
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