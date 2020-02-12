Запуск спутника «Метеор-М» с космодрома Восточный отложили до 2021 года

Запуск следующего российского метеорологического спутника «Метеор-М» с космодрома Восточный перенесли на год из-за необходимости дополнительных испытаний, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», передает «РИА Новости».

«Подтверждаем факт переноса запуска «Метеора-М» № 2–3 с 2020-го на 2021 год. Принято решение провести дополнительные испытания космического аппарата», — сказал представитель пресс-службы госкорпорации.

Как ранее сообщил источник агентства, старт спутника перенесли с ноября 2020 года из-за неготовности космического аппарата. Из-за этого, по его словам, в текущем году с Восточного не состоится ни одного запуска по Федеральной космической программе России.

Спутник «Метеор-М» № 2–2 запустили с Восточного в июле 2019 года со второй попытки — в ноябре 2017 года ракета-носитель на Восточном потерпела катастрофу. В конце декабря 2019 года этот метеоспутник столкнулся с микрометеоритом и потерял ориентацию, однако сейчас аппарат работоспособен, сообщили в «Роскосмосе».