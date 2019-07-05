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С космодрома Восточный состоялся первый в 2019 году запуск

В 8:41 мск с космодрома Восточный в Амурской области состоялся запуск ракеты «Союз-2.1б», на борту которой находятся более 30 спутников, говорится в сообщении «Роскосмоса». Это первый в 2019 году запуск с этой площадки.

Основной груз ракеты-носителя — метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2. Это уже вторая попытка запуска аппарата. В ноябре 2017 года такой же аппарат уже пытались запустить с Восточного, однако тогда ракета-носитель потерпела катастрофу. В этот раз, как сообщает «Роскосмос», запуск прошел штатно. Менее чем через пять минут произошло отделение второй ступени, а через 9 минут 23 секунды головной блок ракеты с разгонным блоком «Фрегат» вышел на орбиту.

Как отмечает ТАСС, за запуском наблюдали высокопоставленные чиновники. На космодроме находились секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и сразу два вице-премьера: отвечающий за оборонку Юрий Борисов и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

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Космодром Восточный ввели в эксплуатацию в 2016 году. Первый старт «Союз-2.1а» с нового космодрома был перенесен на один день и произошел 28 апреля 2016 года. При втором запуске 28 ноября 2017 года разгонный блок не вывел на орбиту спутники — как выяснилось, ракета была настроена на запуск с Байконура, а не с Восточного, из-за этого азимут полета был рассчитан неверно.

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Теги: запуск ракеты
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