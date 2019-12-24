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Технологии и медиа ,  
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Российский метеоспутник столкнулся с микрометеоритом
Речь идет о спутнике «Метеор-М», который потерял ориентацию из-за внешнего воздействия — предположительно, после столкновения с микрометеоритом. Специалистам «Роскосмоса» удалось почти полностью восстановить аппарат
Спутник «Метеор-М» (Фото: пресс-служба «Роскосмос»)

Российский метеорологический спутник «Метеор-М» потерял ориентацию из-за внешнего воздействия, говорится в сообщении «Роскосмоса». В аппарат, по предварительным данным, попал микрометеорит.

Инцидент произошел еще 18 декабря, однако ранее о нем не сообщалось. На аппарате «Метеор-М» № 2-2 произошла «внештатная ситуация», после чего характеристики его орбиты поменялись и он начал быстро вращаться. В результате спутник потерял ориентацию. После этого его аппаратура автоматически перешла в энергосберегающий режим: большинство бортовых систем отключилось. Также перестала работать аппаратура, которая была предназначена для исполнения основной функции спутника.

Синоптики пожаловались на необходимость брать информацию со спутников США
Технологии и медиа

Когда аппарат вошел в зону, где с ним смогли с Земли связаться российские средства управления, со спутником установили контакт и начали работать над тем, чтобы остановить вращение, восстановить ориентацию и вновь запустить основные бортовые системы.

Специалистам «Роскосмоса» удалось почти полностью восстановить аппарат после инцидента. «В настоящий момент со спутником ведется работа по программе главного конструктора. «Метеор-М» № 2-2 находится в ориентированном полете, с ним проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры», — сообщили в космическом агентстве.

Микрометеориты представляют собой частицы диаметром не больше нескольких миллиметров. Иногда пробоины от микрометеоритов образуются на Международной космической станции.

Спутник «Метеор-М» № 2-2 запустили в начале июля с космодрома Восточный. Аппарат удалось успешно запустить со второй попытки — в ноябре 2017 года ракета-носитель на Восточном потерпела катастрофу.

В октябре этого года синоптики жаловались, что российских метеорологических спутников недостаточно для получения необходимой информации о погоде и что они вынуждены прибегать к помощи зарубежных спутников, в первую очередь американских. Они отмечали, что с аппаратов «Метеор-М» данные поступают шесть раз в сутки, хотя информацию нужно обновлять каждые 15 мин.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: спутник, «Роскосмос», метеорит
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