«Роскосмос» сообщил о состоянии столкнувшегося с микрометеоритом спутника

Российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2, который в конце прошлого года столкнулся с микрометеоритом, работоспособен. Об этом сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко в Twitter.

Он отметил, что в настоящий момент продолжается работа над полноценным восстановлением спутника. «На космическом аппарате началась работа с основным оптическим сканером МСУ-МР», — добавил Устименко.

В конце декабря 2019 года «Роскосмос» сообщил, что спутник «Метеор-М» № 2-2 потерял ориентацию, предположительно, после столкновения с микрометеоритом. Уточнялось, что на аппарате произошла «внештатная ситуация», после чего характеристики его орбиты поменялись, и он начал быстро вращаться. После этого аппаратура спутника автоматически перешла в энергосберегающий режим: отключилось большинство бортовых систем. Однако в космическом ведомстве отметили, что специалистам удалось установить контакт со спутником и почти полностью восстановить аппарат после инцидента.

Спутник «Метеор-М» № 2-2 был запущен в начале июля с космодрома Восточный. Это была вторая попытка запуска аппарата — в ноябре 2017 года ракета-носитель на Восточном потерпела катастрофу.