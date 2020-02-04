США пополнили свой ядерный арсенал новой маломощной боеголовкой

США начали размещать новые боеголовки малой мощности W76-2 на подводных лодках. По данным АP, ее мощность в два раза меньше, чем у Little Boy, которую сбросили на Хиросиму в 1945 году

Фото: Rebecca Rebarich / U.S. Navy / AP

Военно-морские силы США расширили свой ядерный арсенал, разместив на подводных лодках с баллистическими ракетами две новые боеголовки малой мощности W76-2. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

«Это решение усиливает возможности в сфере ядерного сдерживания и предоставляет Соединенным Штатам быстрое, более жизнеспособное стратегическое оружие малой мощности. Оно является ответом на то, что потенциальные противники, среди которых Россия, считают, что применение маломощного ядерного оружия может дать им преимущество перед США и их партнерами, а также демонстрирует, что Соединенные Штаты могут быстро и решительно реагировать на любые угрозы», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

Ранее в интервью Associated Press (AP) Руд заявил, что появление боеголовки малой мощности W76-2 на подводных лодках, на которых уже установлены баллистические ракеты Trident II, снижает риск ядерной войны. По его словам, США будут придерживаться политики использования ядерного оружия только в «чрезвычайных обстоятельствах». Замглавы Пентагона также указал, что боеголовки помогут убедить Россию не идти на «риск развязывания ядерного конфликта».

При этом, сославшись на повышенную секретность, Джон Руд отказался предоставить подробную информацию о развертывании W76-2. В Федерации американских ученых cо ссылкой на анонимные источники сообщили, что развертывание боеголовки началось в последние недели прошлого года с переброски в Атлантику подводной лодки USS Tennessee, пишет AP.

Эксперты, опрошенные агентством, предполагают, что каждая боеголовка W76-2 имеет мощность 5 килотонн — примерно в два раза меньше, чем у ядерной бомбы Little Boy («Малыш»), которая была сброшена американскими военными 6 августа 1945 года на японский город Хиросима.