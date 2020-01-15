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Путин заявил об опередившей другие страны в сфере вооружений России

Впервые в своей истории Россия смогла опередить другие страны в области ракетно-ядерных вооружений, заявил президент Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК. 

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот другим ведущим государствам мира еще предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», — сказал он.

В то же время, отметил Путин, Москва никому не угрожает и не стремится навязать свою волю. Однако все шаги, необходимые для того, чтобы укрепить национальную безопасность, «были сделаны своевременно и в достаточном объеме», считает он.

Послание Путина Федеральному собранию. Главное
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Путин не впервые говорит о ведущей роли России в сфере стратегических вооружений. Так, например, ранее он указывал на превосходство российских ракетных комплексов, оснащенных гиперзвуковыми ракетами. «Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится», — пояснил президент, добавив, что знает, над чем сейчас работают российские конструкторы.

Российское гиперзвуковое оружие, среди которого — ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и крылатые ракеты с ядерно-энергетическими установками, Владимир Путин впервые презентовал в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года.

Позднее в ходе встречи с высшими офицерами президент заявил, что превосходство отечественных систем вооружений над вооружениями других стран необходимо для того, чтобы «чтобы гарантировать безопасность России «с учетом растущих для нас угроз».

Теги: Владимир Путин, вооружение, Россия, лидер
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