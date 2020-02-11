Трамп обвинил Обаму в появлении у России гиперзвуковых ракет

Дональд Трамп (слева) и Барака Обама (справа) (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп, выступая в Вашингтоне перед губернаторами американских штатов, заявил, что Россия могла приступить к созданию гиперзвуковых ракет, узнав, что такие разработки имелись в планах предыдущей американской администрации под руководством Барака Обамы. Стенограмма выступления главы государства опубликована на сайте Белого дома.

По словам Трампа, у США имеется большое количество «супербыстрых ракет», которые, как отметил он, в семь раз быстрее обычных ракет. «Нам нужные такие вооружения, потому что они есть у России», — сказал президент.

Глава государства утверждает, что российские военные начали разработку таких ракет, вероятнее всего, после того, как они получили информацию, согласно которой им стало известно о планах администрации Обамы по созданию подобных вооружений. «И это очень плохо <...> Но так оно и случилось. И Китай, как вы знаете, делает это», — добавил он.

Как отметил Трамп, за последние три года США существенно модернизировали свой ядерный арсенал. По его словам, это единственный путь, по которому могут идти американцы, пока Вашингтон не договорится с Москвой и Пекином о «прекращении этой безумной траты миллиардов на ядерное оружие». «Мы хорошо заботимся о наших военных. Мы увеличиваем расходы на нашу ядерную программу, потому что у нас нет выбора — из-за того, что делает Китай, в частности, и что делает Россия», — заключил глава Белого дома.