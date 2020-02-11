Эксперт объяснила назначение технологической нефти в трубопроводах

Технологическая нефть в трубопроводах предназначена для поддержания объема топлива, необходимого для его непрерывной транспортировки, рассказала РБК исполнительный директор ООО «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора» Тамара Сафонова.

Пока в трубе есть технологическая нефть, практически в день закачки топлива в начало трубопровода можно получить сырье на другом его конце. «Если этот технологический объем забирается, в трубопроводы начинает поступать клиентская нефть», — отметила она.

Выкачивание технологической нефти из трубопровода может повлиять на безопасность процесса транспортировки, так как для безопасной эксплуатации необходимо, чтобы трубопровод был полностью заполнен сырьем, рассказала Сафонова.

11 февраля стало известно, что Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба». В белорусском концерне «Белнефтехим» заявили, что отбирают нефть, не задействованную в транзите, и объяснили это отсутствием поставок в прежних объемах.

Представитель польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN сообщил, что отбор Белоруссией технологической нефти для НПЗ не повлиял на объемы транзита через страну российского топлива в Польшу. В «Транснефти» также отметили, что отбор нефти из нефтепровода никак не сказывается на транзите российского топлива.