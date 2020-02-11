В Саратовской области вынесли приговор обвиненным в убийстве полицейским

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В Саратовской области двух полицейских, обвиненных в убийстве задержанного мужчины, приговорили к десяти годам и 10,5 года колонии, сообщил РБК адвокат Сергей Муханов, представляющий интересы матери погибшего.

Речь идет о сотрудниках патрульно-постовой службы Юрии Граблине и Александре Гудкове. Их признали виновными по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия) и ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Граблина приговорили к десяти годам колонии, а Гудкова — к 10,5 года. При этом прокуратура просила приговорить Гудкова к 14 годам колонии, а Граблина — к 13 годам.

Граблин полностью признал свою вину, а Гудков отказался от ранее написанной явки с повинной.

По данным следствия, ночью 26 сентября 2019 года двое полицейских задержали за административное правонарушение 41-летнего мужчину. Затем они привезли задержанного в район городского кладбища в поселке Пролетарском, избили его руками и ногами и скрылись. От полученных травм мужчина скончался. В начале октября 2019-го полицейских задержали и возбудили против них уголовное дело.