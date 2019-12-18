За пытки женщины на Сахалине осудили трех полицейских

В Южно-Сахалинске городской суд утвердил обвинительные приговоры в отношении трех сотрудников полиции, которые пытали задержанную женщину. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе расследования дела установили, что 10 ноября 2015 года полицейские задержали женщину, которую заподозрили в хищении денежных средств. Чтобы добиться от нее признательных показаний, оперуполномоченные с 13 до 22 часов ограничили ее в движениях и пытали: били, применяли электрошокер, перекрывали воздух при помощи пакета. Кроме того, полицейские высказывали угрозы сексуального насилия со стороны третьих лиц.

В отношении них были возбуждены уголовные дела по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий и нарушение прав граждан с применением насилия).

В итоге полицейским дали сроки — 4 года 3 месяца и 4 года 6 месяцев. Отбывать они их будут в исправительной колонии общего режима. Каждому из осужденных запретят занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.

В октябре активист из Челябинска Дмитрий Цибуковский сообщил о пытках электрошокером в местном управлении ФСБ. В 2018 году он провел перед зданием службы акцию с плакатом «ФСБ — главный террорист». По словам Цибуковского, его вместе с другими активистами задержали сотрудники ведомства, завели в здание, били руками и электрошокером. Он пытался добиться доследственной проверки, однако в возбуждении уголовного дела ему отказали, мотивировав это отсутствием улик. Действия силовиков Цибуковский решил обжаловать в ЕСПЧ.