В Саратовской области полицейских заподозрили в убийстве задержанного

В Саратовской области задержали двух полицейских, которых следователи подозревают в убийстве. По версии региональной прокуратуры, они насмерть забили задержанного ногами, после чего выбросили тело в лесу.

Труп нашли в Вольске 26 сентября. По данным регионального управления Следственного комитета, погибший — 41-летний мужчина. На его теле были многочисленные травмы.

По данным прокуратуры, 26 сентября мужчину задержали полицейские, патрулировавшие улицы. Мужчина был пьян, и на него надели наручники. Между ним и полицейскими возник конфликт, после которого на служебном автомобиле его отвезли в район городского кладбища. Там, предположительно, сотрудники правоохранительных органов насмерть забили его ногами.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование находится на личном контроле прокурора области Сергея Филипенко.