Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 64,74 (-0,36) Quote, 12:42
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,15) Quote, 12:42
Зеленский анонсировал появление даты «нормандской встречи» Политика, 21:49 Сборная Россия играет с Шотландией в квалификации Евро-2020. Онлайн Спорт, 21:45 В Саратове арестовали трех обвиненных в пытках утюгом полицейских Общество, 21:42 Работу «Почты России» в Петербурге парализовало из-за сбоя в программе Общество, 21:37 Правительство определилось с вариантом законопроекта о защите инвестиций Бизнес, 21:33 Комиссия Совбеза назвала главную причину аварий в промышленности России Общество, 21:14 Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека Общество, 21:09 США уличили бизнесмена из России в финансировании вмешательства в выборы Политика, 21:04 Сборная России объявила стартовый состав на игру против Шотландии Спорт, 21:02 Дочь Заворотнюк ответила на пост Стаса Михайлова об актрисе Общество, 20:59 Зеленскому вручили сертификат о мировом рекорде по общению с прессой Политика, 20:41 Самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом Общество, 20:41 ЦБ запланировал переход крупнейших банков на новую модель оценки рисков Финансы, 20:39 Футболист «Зенита» оформил хет-трик в отборочном матче ЧМ-2022 Спорт, 20:35
Общество ,  
0 
В Саратове арестовали трех обвиненных в пытках утюгом полицейских

В Саратове суд заключил под стражу трех сотрудников полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении доставленного в отделение мужчины, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Как пишет «Версия Саратов», они использовали раскаленный утюг для получения признательных показаний.

Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 сентября в отделе полиции на улице Большой Садовой. Туда был доставлен 31-летний мужчина, заподозренный в совершении преступления. Поскольку он отказался дать признательные показания полицейские, по версии следствия, вначале избили его, а затем начали жечь его раскаленным утюгом, передает «Версия Саратов» со ссылкой на показания следователя на заседании суда.

Против полицейских возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или угрозой его применения).

Обвиняемые свою вину не признали. Один из них предположил, что заявивший о пытках мужчина пытался таким образом избежать наказания — его подозревают в совершении двух краж.

Общество
В Саратовской области полицейских заподозрили в убийстве задержанного

В начале октября в Саратовской области, в городе Вольск, задержали двух полицейских, обвиняемых в убийстве задержанного. По версии следствия, они посадили пьяного мужчину в служебный автомобиль, отвезли на городское кладбище и насмерть забили ногами.

Теги: Саратов, полиция, пытки
Материалы по теме
В Подмосковье полицейского уволили за связь с несовершеннолетней
Общество
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
Общество
В Саратовской области полицейских заподозрили в убийстве задержанного
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter