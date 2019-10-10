В Саратове арестовали трех обвиненных в пытках утюгом полицейских

В Саратове суд заключил под стражу трех сотрудников полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении доставленного в отделение мужчины, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Как пишет «Версия Саратов», они использовали раскаленный утюг для получения признательных показаний.

Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 сентября в отделе полиции на улице Большой Садовой. Туда был доставлен 31-летний мужчина, заподозренный в совершении преступления. Поскольку он отказался дать признательные показания полицейские, по версии следствия, вначале избили его, а затем начали жечь его раскаленным утюгом, передает «Версия Саратов» со ссылкой на показания следователя на заседании суда.

Против полицейских возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или угрозой его применения).

Обвиняемые свою вину не признали. Один из них предположил, что заявивший о пытках мужчина пытался таким образом избежать наказания — его подозревают в совершении двух краж.