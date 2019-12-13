Кремль назвал испытание США ракеты подтверждением слома ДРСМД

Испытание США баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, запрещенных по ДРСМД, подтверждает то, что договор был «сломан» по инициативе Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков напомнил, что Россия неоднократно заявляла подготовке США к нарушению положений договора. Он при этом добавил, что не может комментировать испытание ракеты «с технической точки зрения, с точки зрения тактико-технических характеристик этой ракеты».

Ракета, которую США испытали накануне, пролетела более 500 км. Американские военные все еще изучают результаты тестирования. Министр обороны Марк Эспер отметил, что испытания стали «разумным ответом на действия России». По его словам, США и дальше будут заниматься разработкой таких ракет.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) запрещал производство и испытания подобного оружия. США официально вышли из договора в августе 2019 года.