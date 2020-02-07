СК начал проверку после заявлений «анестезиолога» об убийстве пациентов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Следственные органы СК по Кировской области проводят проверку по факту появившейся в СМИ информации о медике, отключавшем пациентов от искусственной вентиляции легких, сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

По данным СК, ранее региональные СМИ сообщили, что в ходе переписки на интернет-форуме один из пользователей рассказал, что якобы отключает пациентов от искусственной вентиляции легких. Было выдвинуто предположение, что этот пользователь — медицинский брат — анестезист КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн».

Ранее представившийся медиком мужчина рассказал на форуме «Двач», как он убивает своих пациентов, отключая их от аппарата ИВЛ. На это обратило внимание издание Readovka. Позже такая информация со скриншотами соответствующего обсуждения на форуме появилась в Telegram-канале «2ch/Двач».

Сообщается, что интернет-пользователи вычислили анонимного автора по бейджу с фотографии, на котором написано «Сергей Владимирович. Врач-анестезист». По мнению пользователей, это сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн.

Министерство здравоохранения Кировской области проверяет эту информацию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Минздраве подтвердили, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн есть сотрудник с таким именем и должностью. Однако, по словам самого работника, он не принимал участие в обсуждении на форуме. «Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника», — сообщили в областном минздраве.