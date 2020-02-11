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Появилось видео испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»

Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.

На видеозаписи показаны в том числе тесты корабельных систем постановки ложных целей и пассивных помех. Эти системы защищают фрегат от атак высокоточного ракетного оружия.

Видео: Минобороны России

В ведомстве указали, что фрегат оснащен зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Полимент-Редут», современными радиотехническим и гидроакустическим комплексами, а также крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». После испытаний корабль войдет в состав Северного флота.

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Фрегат «Адмирал флота Касатонов» — серийный корабль проекта 22350. Его заложили 26 ноября 2009 года на судостроительном предприятии «Северная верфь».

Это не первые испытания «Адмирала Касатонова». Так, его заводские ходовые испытания проходили в акватории Балтийского моря. Там же он позднее провел артиллерийские стрельбы.

В декабре 2019-го в Минобороны Норвегии заявили, что помехи в работе радиооборудования на севере страны могут быть непреднамеренно вызваны испытаниями «Адмирала Касатонова» в Баренцевом море.

Теги: Минобороны, фрегат
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