Появилось видео испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»

Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.

На видеозаписи показаны в том числе тесты корабельных систем постановки ложных целей и пассивных помех. Эти системы защищают фрегат от атак высокоточного ракетного оружия.

Видео: Минобороны России

В ведомстве указали, что фрегат оснащен зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Полимент-Редут», современными радиотехническим и гидроакустическим комплексами, а также крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». После испытаний корабль войдет в состав Северного флота.