Корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал Касатонов» вышли на ходовые испытания

Корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышли на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте судостроительного завода «Северная верфь».

Согласно сообщению, «Адмирал флота Касатонов» проходит второй этап испытаний, а «Гремящий» вышел в акваторию впервые. В рамках испытаний, корабли пройдут четыре блока, включая «тестирование главной энергетической установки в режиме переменных нагрузок, проверку общекорабельных систем, систем связи и навигации, а также физических полей».

Установленное оборудование и все механизмы корвета и фрегата проверят специалисты «Северной верфи», которые будут находиться на кораблях вместе с экипажем.

Ходовые испытания продлятся около одного-полутора месяцев. Согласно сообщению, корабли будут переданы ВМФ России до конца 2019 года.

В феврале этого года «Адмирал флота Касатонов» проходил первый этап испытания. Тогда же ВМФ России получил вызывающую у врага галлюцинации спецтехнику, которую позднее установили в том числе и на фрегат.

