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Политика ,  
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Норвежские военные связали радиопомехи с испытаниями российского фрегата
По мнению Минобороны Норвегии, помехи в работе радиооборудования на севере страны могут быть вызваны испытаниями фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море. Военные не считают их преднамеренными
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В последние несколько дней на севере Норвегии, в том числе в регионе Финнмарк, который граничит с Россией, были зафиксированы помехи в работе радаров и радиооборудования. Об этом сообщает газета Aftenposten со ссылкой на Минобороны страны.

По данным Национального управления связи Норвегии, помехи связаны с испытаниями российского сторожевого фрегата «Адмирал флота Касатонов», который 18 декабря вышел в Баренцево море из Североморска.

В тот же день радиопомехи были зафиксированы в районе города Киркенес. Они продолжались до четверга, 19 декабря, и шли на частоте работы российской системы спутникового слежения ГЛОНАСС. В пятницу, 20 декабря, шумовые сигналы транслировались на частоте, используемой системой GPS.

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«Это совершенно другой шум, более широкополосный», — заявил газете представитель Национального управления связи Норвегии Пер Эйрик Хеймдал. По его словам, помехи похожи на «общее превышение уровня шума», а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS. В ведомстве считают, что это может быть побочным эффектом испытаний.

По словам Хеймдала, сигналы настолько слабы, что поначалу было сложно определить, откуда они идут. Связист также сообщил, что информации о каких-либо последствиях из-за помех в работе радаров не было. «Мы не получили никаких жалоб от авиационных властей или других служб, которые крайне зависят от GPS», — отметил он и добавил, что ведомство продолжит следить за сигналами. По словам Хеймдала, если они усилятся, то в худшем случае могут вызвать блокировку GPS, радиовещания и мобильной сети.

В октябре и ноябре 2018 года Норвегия предупредила о проблемах с GPS. Тогда военные связали сбои с действиями российских вооруженных сил в Арктике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что у Кремля нет об этом информации.

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Фрегат «Адмирал флота Касатонов» — первый серийный корабль проекта 22350. Его заложили 26 ноября 2009 года на судостроительном предприятии «Северная верфь». Фрегат предназначен для борьбы с надводными и подвододными кораблями и воздушными целями и вооружен, в частности, крылатыми ракетами «Калибр». Его испытания начались 20 ноября и проходят в несколько этапов. Как сообщили ранее в Минобороны России, в Баренцевом море будет проверено радиотехническое вооружение фрегата в ходе его облетов самолетами разных типов.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Норвегия, радары, фрегат, GPS
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