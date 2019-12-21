Норвежские военные связали радиопомехи с испытаниями российского фрегата

По мнению Минобороны Норвегии, помехи в работе радиооборудования на севере страны могут быть вызваны испытаниями фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море. Военные не считают их преднамеренными

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В последние несколько дней на севере Норвегии, в том числе в регионе Финнмарк, который граничит с Россией, были зафиксированы помехи в работе радаров и радиооборудования. Об этом сообщает газета Aftenposten со ссылкой на Минобороны страны.

По данным Национального управления связи Норвегии, помехи связаны с испытаниями российского сторожевого фрегата «Адмирал флота Касатонов», который 18 декабря вышел в Баренцево море из Североморска.

В тот же день радиопомехи были зафиксированы в районе города Киркенес. Они продолжались до четверга, 19 декабря, и шли на частоте работы российской системы спутникового слежения ГЛОНАСС. В пятницу, 20 декабря, шумовые сигналы транслировались на частоте, используемой системой GPS.

«Это совершенно другой шум, более широкополосный», — заявил газете представитель Национального управления связи Норвегии Пер Эйрик Хеймдал. По его словам, помехи похожи на «общее превышение уровня шума», а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS. В ведомстве считают, что это может быть побочным эффектом испытаний.