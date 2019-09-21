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Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел стрельбы в Балтике

Российский сторожевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море во время очередного этапа испытаний. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Романа Мартова.

Он отметил, что экипаж корабля провел стрельбы из артиллерийской установки А-192М (130 мм) и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш» (30 мм). Стрельбы велись по морскому щиту и воздушной цели.

До этого экипаж фрегата провел испытания радиотехнического вооружения и радиолокационных станций комплексов ПВО. Для этого вертолеты Ка-27 и самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24 авиации Балтийского флота сымитировали налет противника.

Это первый серийный корабль проекта 22350. Свое название фрегат получил в честь адмирала флота Владимира Касатонова. Корабль заложили 26 ноября 2009 года на судостроительном предприятии «Северная верфь». Как рассказывал в интервью ТАСС гендиректор предприятия Игорь Пономарев, до конца 2019 года фрегат передадут в состав ВМФ.

Теги: артиллерийский обстрел, фрегат, ВМФ России
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