Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел стрельбы в Балтике

Российский сторожевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море во время очередного этапа испытаний. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Романа Мартова.

Он отметил, что экипаж корабля провел стрельбы из артиллерийской установки А-192М (130 мм) и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш» (30 мм). Стрельбы велись по морскому щиту и воздушной цели.