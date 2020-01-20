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Володин пообещал не вносить «бегом» поправки в Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в Конституцию не будут вносить «бегом», а рассмотрят предложения «вдумчиво и с обсуждением». Об этом он сообщил журналистам, передает «РИА Новости».

«Никто не планирует [вносить поправки в Конституцию] «бегом», к каким-то срокам. Вдумчиво, ответственно, с участием экспертов, рабочей группы», — сказал он.

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В то же время Володин выступил против «забюрокрачивания» обсуждения поправок. «С этим не надо затягивать», — добавил он.

Также он отметил, что комитет Госдумы по госстроительству намерен рассмотреть законопроект о поправках в Конституцию во вторник, 21 января.

Володин подчеркнул, что Госдума считает важным максимально обсудить все предложения, внесенные президентом.

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«Это, если хотите, историческое решение», — заявил он. Володин пояснил, что предложения президента предполагают «передачу больших полномочий гражданам страны», для того чтобы они «более эффективно принимали участие в управлении государством».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин внес свои предложения по изменению Конституции. В частности, документ предполагает ограничение общего числа президентских сроков до двух, а также запрет баллотироваться кандидатам, имевшим гражданство или вид на жительство в другой стране либо постоянно проживающим на территории России менее 25 лет подряд.

С инициативой по изменению Конституции Владимир Путин выступил в своем послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день правительство Дмитрия Медведева подало в отставку.

Теги: Вячеслав Володин, Госдума, Конституция
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