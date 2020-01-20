Володин пообещал не вносить «бегом» поправки в Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в Конституцию не будут вносить «бегом», а рассмотрят предложения «вдумчиво и с обсуждением». Об этом он сообщил журналистам, передает «РИА Новости».

«Никто не планирует [вносить поправки в Конституцию] «бегом», к каким-то срокам. Вдумчиво, ответственно, с участием экспертов, рабочей группы», — сказал он.

В то же время Володин выступил против «забюрокрачивания» обсуждения поправок. «С этим не надо затягивать», — добавил он.

Также он отметил, что комитет Госдумы по госстроительству намерен рассмотреть законопроект о поправках в Конституцию во вторник, 21 января.