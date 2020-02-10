Трамп назвал вероятный срок окончания распространения коронавируса

Дональд Трамп (Фото: Stefani Reynolds / Global Look Press)

Эпидемия коронавируса, обнаруженного в Китае, может закончиться в апреле. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, передает New York Post.

«Многие думают, что это пройдет в апреле, когда начнется жара», — сказал Трамп, добавив, что жаркая погода «убивает этот тип вируса».

Вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Вирус распространился за пределы Китая, случаи заболевания были зафиксированы в Японии, Сингапуре, Италии, Франции, США, России и других странах.

По последним данным, от вируса скончались 910 человек, двое из них — за пределами материкового Китая. Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщила о 40 171 подтвержденном случае заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 40 554 человека.