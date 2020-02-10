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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 10 февраля

Число жертв нового вида вируса превысило 900 человек. По данным властей Китая, заражены более 40 тыс. Главное — в материале РБК
Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

Погибшие и пострадавшие

  • По данным ВОЗ, заражены 37 558 человек (из них в материковом Китае 37 251). За пределами КНР зафиксированы 307 подтвержденных случаев заражения.
  • Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 40 171 подтвержденном случае заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 40 554 человека.
  • Всего погибли 910 человек, в том числе двое — за пределами материкового Китая.

Ситуация в России

  • На территории России остаются двое зараженных коронавирусом граждан Китая. Ни у одного из эвакуированных из Китая в карантинную зону под Тюменью россиян нет признаков болезни.
  • Карантинные зоны для тех, у кого заподозрен коронавирус, и для прибывающих из Китая, создают во всех регионах. В Челябинской области карантинный центр для граждан Китая в деревне Ужевка пришлось закрыть из-за протестов местных жителей.
  • По данным Счетной палаты, если борьба с эпидемией затянется, это нанесет ущерб российской и мировой экономике. В частности, из-за коронавируса может сократиться внешнеторговый оборот с Китаем.

Ситуация в других странах

  • Болезнь впервые была обнаружена у гражданина Украины — он находится в числе пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Всего на борту около 3,5 тыс. человек, у 70 диагностировали коронавирусную инфекцию.
  • Власти Китая потратили на борьбу с коронавирусом уже более $10 млрд. 
  • По прогнозам экспертов из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, ко второй половине февраля вирус достигнет пика своего распространения. Основываясь на математической модели, она предположили, что число зараженных превысит 500 тыс. человек.
  • Национальная комиссия по здравоохранению Китая присвоила имя заболеванию, которое вызывается коронавирусом 2019-nCoV. Ее обозначили аббревиатурой NCP — Novel Coronavirus Pneumonia («пневмония, вызываемая новым типом коронавируса»).

    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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