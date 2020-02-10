Вирус из Китая , 10 фев, 08:45
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 10 февраля
Число жертв нового вида вируса превысило 900 человек. По данным властей Китая, заражены более 40 тыс. Главное — в материале РБК
Погибшие и пострадавшие
- По данным ВОЗ, заражены 37 558 человек (из них в материковом Китае 37 251). За пределами КНР зафиксированы 307 подтвержденных случаев заражения.
- Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 40 171 подтвержденном случае заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 40 554 человека.
- Всего погибли 910 человек, в том числе двое — за пределами материкового Китая.
Ситуация в России
- На территории России остаются двое зараженных коронавирусом граждан Китая. Ни у одного из эвакуированных из Китая в карантинную зону под Тюменью россиян нет признаков болезни.
- Карантинные зоны для тех, у кого заподозрен коронавирус, и для прибывающих из Китая, создают во всех регионах. В Челябинской области карантинный центр для граждан Китая в деревне Ужевка пришлось закрыть из-за протестов местных жителей.
- По данным Счетной палаты, если борьба с эпидемией затянется, это нанесет ущерб российской и мировой экономике. В частности, из-за коронавируса может сократиться внешнеторговый оборот с Китаем.