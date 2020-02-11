Помощник Зеленского заявил о желании президента пресечь войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский хочет прекратить войну на Донбассе. Об этом сообщил его помощник Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина 24».

«Я верю в то и убежден, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну. И я убежден в том, что наша сторона сегодня делает все необходимое, чтобы это состоялось», — сказал он (цитата по изданию «Сегодня»).

По его словам, Киев прилагает усилия на всех уровнях — и в «нормандском формате», и в Минске. Он отметил, что если бы у другой стороны не было желания прекратить конфликт, то не состоялась бы встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже и не продолжался бы диалог в Москве

В конце января Зеленский заявил, что война в Донбассе «прекратится завтра», если все стороны этого захотят. По его словам, Украина защищает свою территорию.