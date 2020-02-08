Зеленский заявил об обращении от папы римского фразой «президент мира»

По словам президента Украины, сказанные понтификом слова описывают его имидж в Европе

Владимир Зеленский и Папа римский Франциск (Фото: Gregorio Borgia / AP)

Папа римский Франциск принял в Апостольском дворце в Ватикане президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену. Понтифик обсудил с главой государства несколько важных вопросов, включая освобождение украинских пленных. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

В ходе беседы, как отмечается в сообщении, Зеленский отметил важную роль, которую папский престол мог бы сыграть в вопросе принесения мира на Украину. «Главное, о чем мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня президентом мира — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — сказал Зеленский сразу после встречи с понтификом.

Кроме того, они обсудили гуманитарные инициативы, направленные на помощь детям и на защиту окружающей среды. Зеленский выразил благодарность за программу «Папа для Украины», которая, по его словам, помогла 900 тыс. украинцев, пострадавших во время вооруженного конфликта в Донбассе.

По итогам беседы Зеленский пригласил понтифика с ответным визитом на Украину. Как отметил глава государства, папа римский пользуется в стране чрезвычайно большой поддержкой и доверием. «Я его пригласил на Украину. Я уверен, что он будет на Украине — не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке [страны], надо ехать на восток», — сказал Зеленский.