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Зеленский заявил об обращении от папы римского фразой «президент мира»

По словам президента Украины, сказанные понтификом слова описывают его имидж в Европе
Владимир Зеленский и Папа римский Франциск   (Фото: Gregorio Borgia / AP)

Папа римский Франциск принял в Апостольском дворце в Ватикане президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену. Понтифик обсудил с главой государства несколько важных вопросов, включая освобождение украинских пленных. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

В ходе беседы, как отмечается в сообщении, Зеленский отметил важную роль, которую папский престол мог бы сыграть в вопросе принесения мира на Украину. «Главное, о чем мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня президентом мира — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — сказал Зеленский сразу после встречи с понтификом.

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Кроме того, они обсудили гуманитарные инициативы, направленные на помощь детям и на защиту окружающей среды. Зеленский выразил благодарность за программу «Папа для Украины», которая, по его словам, помогла 900 тыс. украинцев, пострадавших во время вооруженного конфликта в Донбассе.

По итогам беседы Зеленский пригласил понтифика с ответным визитом на Украину. Как отметил глава государства, папа римский пользуется в стране чрезвычайно большой поддержкой и доверием. «Я его пригласил на Украину. Я уверен, что он будет на Украине — не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке [страны], надо ехать на восток», — сказал Зеленский.

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После встречи с папой римским в его ватиканской резиденции Зеленский написал в Twitter, что он попросил понтифика помочь в освобождении пленных в Донбассе. «Понтифик делает все для достижения мира и согласия. Попросил его помочь с освобождением пленных в Донбассе, Крыму и России», — сообщил президент.

В конце 2018 года апостольский нунций на Украине, архиепископ Клаудио Гуджеротти сообщил, что в рамках гуманитарной миссии «Папа для Украины» пострадавшие от военных действий в Донбассе местные жители получили помощь на €15,3 млн. Из этих средств €11 млн — пожертвования от прихожан католических церквей Европы, а остальные деньги папа римский выделил из личных фондов.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Зеленский, папа римский Франциск
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