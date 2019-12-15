Кремль назвал необходимые Зеленскому меры для окончания войны в Донбассе

Для решения вооруженного конфликта в Донбассе президенту Украины необходимы сила воли, политический авторитет и доминирование на украинской политической арене, считает пресс-секретарь российского президента

Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Charles Platiau / EPA / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале» назвал условия, необходимые главе украинского государства Владимиру Зеленскому для решения военного конфликта в Донбассе.

«Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене на Украине», — считает Песков (цитата по ТАСС). По мнению пресс-секретаря, Зеленский не относится к «партии войны».

Говоря о внесении изменений в минские соглашения, о чем ранее заявлял Зеленский, Песков сказал, что это возможно лишь при совместной работе Киева и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР). «Это возможно. Кто может работать над «Минском-3»? Две стороны», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, они смогут договориться по каким-то неким изменениям или дополнениям к минскому комплексу мер в том случае, если сядут для совместной работы в контактной группе по Донбассу или за ее пределами.