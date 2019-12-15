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Кремль назвал необходимые Зеленскому меры для окончания войны в Донбассе
Для решения вооруженного конфликта в Донбассе президенту Украины необходимы сила воли, политический авторитет и доминирование на украинской политической арене, считает пресс-секретарь российского президента
Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Charles Platiau / EPA / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале» назвал условия, необходимые главе украинского государства Владимиру Зеленскому для решения военного конфликта в Донбассе.

«Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене на Украине», — считает Песков (цитата по ТАСС). По мнению пресс-секретаря, Зеленский не относится к «партии войны».

Политика
О чем «нормандская четверка» договорилась и не договорилась в Париже

Говоря о внесении изменений в минские соглашения, о чем ранее заявлял Зеленский, Песков сказал, что это возможно лишь при совместной работе Киева и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР). «Это возможно. Кто может работать над «Минском-3»? Две стороны», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, они смогут договориться по каким-то неким изменениям или дополнениям к минскому комплексу мер в том случае, если сядут для совместной работы в контактной группе по Донбассу или за ее пределами.

Фотогалерея 
Саммит в «нормандском формате» в Париже. Фоторепортаж

9 декабря в Париже прошел саммит «нормандской четверки», в котором приняли участие президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам переговоров стороны подписали документ по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, Путин и Зеленский провели отдельную беседу с глазу на глаз. Президенты договорились обменять удерживаемых лиц до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дмитрий Песков, Донбасс, Владимир Зеленский
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